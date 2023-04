Doua butelii au explodat intr-un incendiu care a cuprins un garaj din localitatea clujeana Rascruci, in aceasta dupa-masa.Garajul cu suprafata de aproximativ 50 de metri patrati, in care se afla o masina si mai multe butelii, a fost cuprins de flacari in aceasta dupa-masa. La fata locului au sosit de urgenta pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, cu doua autospeciale pentru stins incendii. Flacarile au fost lichidate in aproximativ o ora de la sosirea fortelor la locul ... citeste toata stirea