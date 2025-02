Doua cladiri din Cluj, nominalizate la prestigioasa competitie internationala "Building of the Year 2025"! Concureaza cu obiective din toata lumea - FOTO

Doua obiective din Cluj-Napoca au fost nominalizate sa concureze pentru cea mai buna cladire a anului 2025 in competitia internationala "Building of the Year 2025", organizata de renumita publicatie ArchDaily.Publicatia recunoaste excelenta in arhitectura la nivel global, iar obiectivele din Cluj vor trebuie sa ,,bata" zeci de alte cladiri din toata lumea pentru a primi rarvnitul titlu.Cladirile nominalizate sunt Turnul Pompierilor, la sectiunea Arhitectura culturala si Pavilionul din Parcul ... citește toată știrea