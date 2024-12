Doua crese noi vor fi construite in judetul Cluj, anunta noul ministru al dezvoltarii. Unde vor fi amplasate

Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Administratiei, Cseke Attila a semnat finantarea necesara pentru finalizarea construirii a 22 de crese noi, moderne si prietenoase cu mediul, aprobate in mandatul sau anterior, dar care nu puteau fi finalizate din cauza cresterii costurilor materie prime si implicit a costului lucrarilor.Doua dintre acestea se vor construi in judetul Cluj, mai exact in Gherla si Campia Turzii."Cu cei 50 milioane de lei alocati astazi, se va debloca constructia a ... citește toată știrea