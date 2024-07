Doua depasiri periculoase in doar cateva sute de metri. Cum a fost surprins un sofer vitezoman pe drumurile din Cluj - VIDEO

Camera de bord a unui sofer a surprins momentele in care un sofer teribilist face doua depasiri periculoase, pe un drum din Cluj, in mai putin de 1 kilometru.O depasire pe trecerea de pietoni si alta intr-o curba, sunt ,,performantele" pe care a reusit un sofer sa le atinga in doar cateva sute de metri. Momentele au fost filmate de catre camera de bord a unui participant la trafic si publicate pe unul dintre grupurile destinate traficului din Cluj.Din fericire, manevrele riscante facute de ... citește toată știrea