Doua elicoptere ucrainiene au aterizat la Cluj noaptea trecuta.Nu sunt elicoptere militare, ci civile, spune pentru actualdecluj.ro directorul operational al aeroportului, Tudorel Lupoaie."Sunt doua elicoptere albe din Ucraina, civile, au introdus programul de zbor ca orice aeronava civila, au alimentat si au plecat; au venit aseara si au plecat in aceasta dimineata mai departe", spune el. Nu a durat cam mult alimentarea? "Eu nu am de unde sa stiu ce activitate are echipajul. Au ... citeste toata stirea