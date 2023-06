Doua batrane din Cluj au ramas fara bani dupa ce au invitat un tanar din Targu Mures in propria casa. Individul le promitea femeilor cadouri sub forma de bunuri de uz casnic. Profitand de neatentia acestora, hotul a sustras mii de lei din portmoneul clujencelor."La data de 12 iunie, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au retinut, pentru 24 de ore, un tanar de 21 de ani, din municipiul Targu Mures, banuit de savarsirea a doua infractiuni de furt, din locuinte situate in localitatea Borsa. ... citeste toata stirea