Doua festivaluri in weekend la Cluj - TIFF si Sports Festival - impun serioase restrictii de circulatie, mai multe strazi sunt inchise.Pentru buna desfasurare a Sports Festival, de ieri pana in 16 iunie intre orele 8 si 23 au fost instituite mai multe restrictii de circulatie. Astfel Primaria a anuntat inchiderea traficului rutier pe Aleea Stadion din 12 iunie pana in 17 iunie 2024 la ora 5 dimineata. In plus de ieri pana in 16 iunie la ora 23 se inchide, cand situatia o impune, si circulatia