Doua fetite au fost lovite de o masina, miercuri, in jurul orei 12.00, in Piata Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca. Din primele date, cele 2 minore cu varste de 6, respectiv 14 ani, traversau strada neregulamentar.Fetitele au fost preluate de un echipaj medical si transportate la o unitate medicala pentru investigatii de specialitate."La data de 7 iunie a.c., in jurul orei 12.05, politistii au fost sesizati despre un accident rutier, produs in Piata Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca. ... citeste toata stirea