Doua gravide intoxicate cu substanta deparazitara, in stare de inconstienta. Alte patru persoane, duse de urgenta la spital

Intoxicatie cu substanta deparazitara in Grosii Esiblesului: Doua gravide printre victimeMarti seara, mai multe echipaje de urgenta au fost trimise in localitatea Grosii Esiblesului, unde mai multe persoane dintr-o gospodarie s-au intoxicat cu o solutie deparazitara. Printre victime sunt si doua femei insarcinate.Potrivit informatiilor furnizate de ISU Maramures, echipajul CBRN al ISU, alaturi de pompierii din Targu Lapus si echipajele medicale TIM si EPA SMURD, au intervenit rapid in Grosii ... citește toată știrea