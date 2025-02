Doua lebede gratioase, o prezenta neasteptata la Cluj, in inima iernii VIDEO

In acest weekend de iarna, Cluj-Napoca a fost martorul unei aparitii rare si deosebit de fermecatoare: doua lebede albe au fost vazute plutind cu gratie pe apele reci ale Somesului. Spectacolul natural, surprins de trecatori in zona centrala a orasului, a adus un strop de magie intr-o zi neobisnuit de frumoasa pentru aceasta perioada.Trecatorii, infofoliti in haine groase, s-au oprit pentru a admira cu incantare lebedele. Unii au imortalizat momentul cu telefoanele, iar fotografiile ... citește toată știrea