Dupa obtinerea rezultatelor la Evaluarea Nationala, elevii se confrunta cu decizia de alegere a liceului si profilului pe care doresc sa le urmeze in continuare. Amintim ca, in acest an 24 de elevi din judetul Cluj au reusit performanta de a obtine 10 "curat" la examenele din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit primelor rezultate afisate.Cele mai multe medii de 10 au fost inregistrate la Scoala Gimnaziala "Ioan Bob" (4 medii de 10), urmata de Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" si Colegiul ... citeste toata stirea