Doua linii noi de transport public pentru doar cateva zile in Cluj-Napoca, in preajma sarbatorii Luminatiei, pentru facilitarea deplasarii la cimitire.Astfel, doua noi linii de transport, dar si suplimentarea rutelor de transport public, au fost anuntate azi de primarul Emil Boc pentru perioada sarbatorii de Luminatie. Cele doua linii de transport public vor fi operationale timp de dor trei zile, incepand de azi pana in 2 noiembrie.Traseele celor doua noi linii temporare sunt urmatoarele: ... citește toată știrea