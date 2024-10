Doua minore din Cluj, acuzate ca au furat noua telefoane mobile. Una din ele a fost retinuta

Doua adolescente din Gilau, judetul Cluj au fost acuzate in urma perchezitiei la domiciliu ca au furat 9 telefoane. Furtul s-ar fi produs intr-un magazin din Ramnicu Valcea."La data de 2 octombrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Valcea, sub coordonarea procurorului de caz, au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara, la doua imobile din localitatea Gilau, judetul Cluj.Din cercetari, reiese ca la data de 30 august a. ... citește toată știrea