Doua minore disparute de acasa dintr-o data! Daca aveti detalii sunati la 112

UPDATEMinorele au fost gasite de putin timp de echipajele de politie. Se aflau in zona strazii Borhanci. Vor fi lasate in custodia parintilor.-----------------La data de 5 martie 2024, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca NEGREA ANA-MARIA si PETRUEs CALINA MARIA, ambele in varsta de 13 ani, din municipiul Cluj-Napoca au plecat de la locuintele lor in cursul zilei de azi, 5 martie a.c., in jurul orei 15.00 si nu s-au intors pana in prezent.SEMNALMENTE NEGREA ... citește toată știrea