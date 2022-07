Doua noi cazuri de variola maimutei au fost confirmate in Romania, unul e la Cluj

Doua noi cazuri de variola maimutei au fost confirmate in Romania.Este vorba despre doi barbati cu varste de 30 de ani si 32 de ani, din Ilfov si Cluj. Starea lor de sanatate este buna si ambii se afla in izolare in spital, arata Ministerul Sanatatii. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticati cu variola maimutei un numar de 18 pacienti.Dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara, a explicat recent pentru News.ro cum ... citeste toata stirea