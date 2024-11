Doua persoane au fost trimise in judecata azi in Cluj pentru inselaciune.Fapta de care sunt acuzati cei doi dateaza din noiembrie 2021, in urma cu trei ani inculpatii au indus in eroare o persoana vatamata - o firma prin reprezentant legal - promitand ridicarea unui imobil si solicitand cu titlu de avans mai multe sume ... citește toată știrea