Doua persoane au fost trimise in judecata pentru vot multiplu dupa ce ar fi votat, la alegerile din 2020, in Huedin si Fildu de Sus.Anuntul vine de la Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj, care a informat ca printr-un rechizitoriu intocmit in 2 noiembrie au fost trimise in judecata doua persoane pentru infractiunea de frauda la vot. "Din cercetarile efectuate in cauza s-a stabilit ca inculpatii si-au exercitat dreptul la vot cu incalcarea dispozitiilor art. 3 ... citeste toata stirea