Doua sali de jocuri de noroc din Cluj-Napoca au fost pagubite de un tanar din Vaslui. Hotul a furat peste 24.000 de lei

Un barbat de 29 de ani din Vaslui a fost retinut de oamenii legii din Cluj dupa ce ar fi comis dupa fapte de furt in aceeasi zi.Mai exact, in dimineata zilei de 4 noiembrie, in timp ce se afla la o sala de jocuri de noroc din Cluj-Napoca, a fuat suma de 15.128, atunci cand personalul nu era atent.La cateva ore distanta, tanarul a mai furat aproximativ 9.000 de lei dintr-o alta sala de jocuri, procedand intr-un mod asemanator.,,Politistii Sectiei 2 Cluj-Napoca, sub coordonarea Parchetului de ... citește toată știrea