Doua sate clujene, lasate de izbeliste! Locuitorii se plang ca drumurile sunt impracticabile: "Autoritatile de acolo nu fac nimic"

Locuitorii din satele Dangaul Mare si Dangaul Mic, din judetul Cluj, se confrunta cu probleme serioase in privinta drumurilor in perioada de iarna, facandu-le viata un calvar, iar autoritatile locale par sa ignore problema.Intr-o postare pe o retea de socializare, un clujean sustine ca in ciuda sesizarilor facute la Consiliul Judetean Cluj, nimeni nu a intervenit ... citește toată știrea