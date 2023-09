Doua tinere au furat bunuri de nu mai putin de 1.100 de lei dupa ce au incarcat cosul de cumparaturi si au iesit fara sa plateasca, intr-un magazin din Cluj-Napoca, in urma cu cateva zile.Incidentul a fost observat de un politist aflat in timpul liber, iesit si el la cumparaturi, care a intrebat in gluma casiera daca mai nou se pot cumpara si cosurile, la care casiera a raspuns ca fetele nu achitasera produsele.E un politist de la sectia 4, care afland ca bunurile nu au fost achitate a ... citeste toata stirea