Doua zile consecutive de cod portocaliu de canicula in Cluj

Se anunta calduri extreme si maine la Cluj, a doua zi de avertizari cod portocaliu de vreme caniculara, anunta in aceasta dimineata meteorologii.Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare cod portocaliu si dupa caz galben de temperaturi ridicate pentru toata tara, Clujul fiind sub avertizarea cod portocaliu de canicula pentru a doua zi consecutiv, prima data in acest sezon. In judetele aflate sub aceasta avertizare sunt asteptate si maine un val ... citește toată știrea