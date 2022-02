Dragos Damian, CEO Terapia Cluj, isi da cu parerea si despre garsoniera de 11 metri, dar e pe langa subiect

CEO -ul Terapia, Dragos Damian, nu a ratat ocazia de a-si da cu parerea si despre garsoniera de 11 mp din Cluj-Napoca, ducand discutia spre destructurarea industriei.Damian sustine ca garsonierele de 11 mp ar fi de fapt din caminele fabricilor din Cluj, dar este intr-o grava eroare. In cartierul Gheorgheni sunt multe zone, in special in partile vechi, unde sunt astfel de "garsoniere", nefiind vorba despre niciun camin de fabrica, ci despre standardul din constructii din anii 60 - 70.Probabil ... citeste toata stirea