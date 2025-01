DRAMA traita de familia care locuia in casa care ars pe strada Campului din Cluj-Napoca. Au pierdut totul intr-o clipa: ,,Eram acolo, in casa"

Un incendiu devastator a cuprins ieri o casa de locuit pe strada Campului din Cluj-Napoca. Acoperisul unei case a fost cuprins de flacari, 4 echipaje de pompieri fiind chemate la fata locului.Adriana si sotul ei se aflau in casa in momentul in care flacarile au cuprins locuinta. Disperata, femeia a sunat la 112 iar pompierii au ajuns de urgenta. Pentru a stinge focul acestia au fost nevoiti sa foloseasca o cantitate semnificativa de apa, iar clujenii au ramas si fara acoperis, dar si fara o ... citește toată știrea