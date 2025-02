Drift sau derapaj in trafic? Virajul imprudent al unui sofer clujean risca sa-l lase fara permis VIDEO

Un incident periculos s-a petrecut recent in Cluj-Napoca, la intersectia strazilor Frunzisului si Campului, unde un sofer a fost surprins efectuand o manevra riscanta in sensul giratoriu.In imagini surprinse de o camera de bord, se observa cum conducatorul auto intra cu viteza in sensul giratoriu, iar carosabilul umed ii face manevra si mai periculoasa. Masina sa a derapat pe jumatate din curba, punand in pericol ceilalti participanti la trafic. In caz de pierdere completa a controlului, ... citește toată știrea