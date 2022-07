Drogati intre putinii participanti la Festivalul de Manele de la Cluj, unde au cantat Jador si Guta

Mai multe persoane cu droguri au fost identificate la Festivalul One de manele de la Camarasu, judetul Cluj. Desi au fost mai putin de 300 de persoane in prima zi de festival, din 1 iulie, si sub 1000 in a doua, jandarmii au depistat cativa drogati.Au fost identificate 3 persoane, care au fost deferite D.I.I.C.O.T. Cluj pentru cercetari..Jandarmii au mai aplicat amenzi in valoare de 25.600 de lei.Festivalul One a fost un esec total la public, nefiind multi spectatori, asa cum se asteptau ... citeste toata stirea