Drona ridicata la 900 de metri, in calea unui elicopter SMURD! REACEsIILE AUTORITAEsILOR

Romanii au zeci de mii de drone iar autoritatile din domeniul aeronautic spun ca avioanele de pasageri pot fi puse in pericol daca pilotii acestor aparate nu respecta legislatia in domeniu. La Cluj au existat si incidente. De exemplu, un echipaj de pe un elicopter SMURD a sesizat ca o drona survola Cluj Arena la o altitudine de 900 de metri, punand in pericol traficul aerian. Inaltimea legala la care aceste aparate de zbor pot fi pilotate este de maxim 120 de metri, cu conditia sa nu fie ... citeste toata stirea