Drum "bombardat" de la Cluj spre Beclean, "dintre Dezastrupol si Taxadedrumupol" - FOTO

Un drum judetean din Cluj este comparat de soferi cu drumurile din Ucraina, care sunt renumite pentru ca sunt sub orice critica."Nu e Ucraina...E DJ 172 F , care face legatura intre Dej si Beclean... Poate vede si dl. Tise...", a reclamat un sofer. Soferii fac haz de necaz si au spus ca drumul e "dintre Dezastrupol si Taxadedrumupol".Consiliul Judetean Cluj a anuntat deja, in 25 mai 2022, ca a decis sa introduca restrictii de circulatie pe drumul judetean DJ 172F, cunoscut si sub numele de ... citeste toata stirea