Drum de cosmar in Cojocna: "Nu putem duce copiii la scoala. Si noi platim impozite!" - VIDEO si FOTO

Familiile care locuiesc in zona fermei din Cojocna se plang ca Primaria i-a uitat, iar ei se ineaca in noroi."Vrem sa ne facem auzite problemele, unde sa mai incerc si ce sa mai fac? In cojocna si satele care apartin de Cojocna e un mare dezastru. Sunt drumuri de nu poti intra si iesi decat cu Jeepul.Noi locuim langa ferma Cojocna, iar pe strada mea suntem 2 familii (2 case) mai sunt si alte strazi si aproape tot la fel e", ne-a relatat Adela.Acesta spune ca si ea plateste impozite si nu ... citeste toata stirea