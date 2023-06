Ana Maria si Lucas aveau o viata inainte, erau realizati profesional si urmau sa devina parinti. Vietile lor au fost curmate duminica, 25 iunie, la Izvoru Crisului, in urma unui tragic accident de circulatie.Politista era gravida in 4 luni. Cei doi se casatorisera civil in urma cu cateva saptamani in Vaslui. Destinul lor s-a curmat tragic in localitatea Saula din judetul Cluj. Cei doi plecasera de la Cluj Napoca si se indreptau catre Oradea pentru o zi de relaxare. Intr-o curba, politistul de ... citeste toata stirea