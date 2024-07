Drum strategic la Lacul Belis, va fi blocat cu o bariera de care primaria nu stie nimic/"Fereasca D-zeu de incendiu sau inec, ca pompierii nu ajung"

Bariera ar bloca accesul pompierilor in caz de incendiu sau inec/ Autoritatile locale nu stiu nimic de bariera: "Nu am dat nicio autorizatie, deci e ilegala"Unul dintre cele doua drumuri de acces spre Lacul Belis urmeaza sa fie blocat cu o bariera. Al doilea este la 12 km. Ieri s-au montat pe marginile drumului un stalp metalic in beton, pe o parte a drumului, iar pe cealalta, o platforma in care sunt cabluri electrice.Localnicii sunt foarte ingrijorati de amplasarea acestei bariere, pentru ... citește toată știrea