Drumarii fac anchete de circulatie pe drumuri. Soferii sunt opriti si luati la intrebari - FOTO

Echipele DRDP deruleaza miercuri, 28 septembrie, o ancheta de circulatie origine - destinatie.Ce sunt intrebati soferii:originea plecarii in cursa (ex.: Alba Iulia, Timisoara, Sibiu)destinatia cursei (ex.: Cluj-Napoca, Suceava, Bucuresti)scopul calatoriei (ex.: turistic, acasa, loc de munca, alte scopuri)pentru vehicule de transport marfa: felul marfii; pentru vehicule de pasageri: numarul de pasageri.Pentru drumurile administrate de DRDP Cluj, posturile de ancheta origine-destinatie sunt in ... citeste toata stirea