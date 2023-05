In judetul Bihor, finalizarea pe intreaga lungime a Drumului Apusenilor va avea loc in luna iulie, dupa ce in urma cu cateva zile Consiliul Judetean Cluj a anuntat ca lucrarile in judetul Cluj au fost finalizate.Declaratia vine de la vicepresedintele CJ Bihor Mircea Malan, pentru publicatia Bihoreanul.Aici, proiectul a fost impartit in doua, un prim tronson de aproape 13 km fiind finalizat in luna august a anului 2021. Este vorba despre portiunea DJ 108K intre localitatea clujeana Valea ... citeste toata stirea