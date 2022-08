Drumul de cativa kilometri care duce spre un popular lac de agrement din Cluj, de doar cativa kilometri, va fi asfaltat, promite Consiliul Judetean.E vorba de sectorul de drum dintre Micesti si Tureni, de pe drumul judetean DJ 103Z. Astfel, lucrarile de intretinere, in ansamblu, vizeaza sectorul in lungime de peste 12 kilometri cuprins intre km 6+600 si km 18+975. Acestea se vor finaliza cu asfaltarea sectorului dintre km 6+600 si km 8+875, in lungime de aproape 2,3 kilometri. Un alt sector ... citeste toata stirea