Drumul de langa aeroportul Cluj, pericol pentru soferi! Strada arata ca dupa razboi. Ce spun reprezentantii Primariei Cluj - FOTO

In zona Aeroportului International Avram Iancu Cluj-Napoca, sensul de mers spre Cluj, o gaura a aparut in prima banda pe o portiune a carosabilului.Soferii din Cluj au alertat rapid problema pe retelele de socializare, pentru ceilalti participanti la trafic, dupa ce au observat mai multe autoturisme care au fost usor avariate in acea zona.Mai mult decat atat, problema nu a fost semnalizata cu indicatoare rutiere, astfel ca multi soferi au fost luati prin surprindere.,,Nesemnalizat, absolut ... citește toată știrea