"Drumul mortii" Cluj-Gherla. Trei soferi la rand intra in depasiri periculoase in doar 20 de minute, primii doi fiind la un pas de impact frontal-VIDEO

Cluj-Gherla- drumul mortii! Trei soferi depasesc periculos si pe linie continua in doar 20 de minuteDrumul Cluj-Gherla ar putea fi numit "drumul mortii". Un numar tot mai mare de soferi intra in depasiri neregulamentare, depasesc un sir lung masini pana reintra in coloana, depasesc pe linie continua sau merg cu foarte mare viteza. Toate astea se intampla chiar si in zilelle in care soseaua este practic libera. Un sofer a surprins chiar in ziua de Pasti, cand nu erau foarte multe masini in ... citește toată știrea