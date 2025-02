Drumuri afectate de alunecari de teren la Cluj! Au aparut fisuri si crapaturi pe sosea care pun in pericol soferii. Strazile vor fi reparate

Trei drumuri judetene din Cluj, afectate de alunecari de teren, vor fi reparate in perioada urmatoare. Strazile s-au degradat in urma alunecarilor de teren produse in urma ploilor abundente din toamna anului 2024.Lucrarile de interventie au fost cuprinse in lista de investitii pe anul 2025, drumurile judetene suferind degradari care pun in pericol siguranta traficului rutier.Zonele vizate sunt:Tronsonul Igritia - Valcelele, in zona km 24+200 - drumul judetean DJ 109B Fundatura - ... citește toată știrea