Drumurile din Cluj, pericol public. O noua groapa a fost lasata nesemnalizata: "Nici un amarat de triunghi nu este" - FOTO

Administratia locala nu-si prea numara greselile. In ultima perioada tot mai multe gropi au aparut pe strazile clujene, multe dintre aceasta fiind lasate nesemnalizate sau semnalizate prost. In cazul unei pagube soferii sunt nevoiti sa-si caute dreptatea in instanta."Groapa nesemnalizata pe Teodor Mihali. Nici un amarat de triunghi nu este", a transmis un clujean.Amintim ca, ... citește toată știrea