DSP: jumatate dintre unitatile administrativ-teritoriale din Cluj au scapat de coronavirus, pentru prima data in ultimii doi ani

Jumatate dintre unitatile administrativ-teritoriale din Cluj au scapat de coronavirus, pentru prima data in ultimii doi ani, cel putin aceasta arata datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj.Astfel, un numar de 49 de UAT-uri din Cluj au azi o incidenta de zero cazuri active de infectie la mia de locuitori, din totalul de 81. In Dej si Huedin sunt active doar doua si respectiv un caz de infectie, in vreme ce in Cluj-Napoca numarul de ... citeste toata stirea