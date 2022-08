Dubla crima in Baciu. Comunitatea este in stare de soc / UPDATE: Imagini cu agresorul

O dubla crima a fost comisa in Baciu, miercuri, 31 august, iar comunitatea este in stare de soc. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj conduc ancheta.Omorul a fost comis pe strada Corbului. Un barbat cu probleme psihice, care fusese internat de cateva ori la Psihiatrie, si-a ucis cu cutitul mama si bunica, pe fondul consumului de droguri.Agresorul a fost prins in casa in care a comis crima. Agentii care au fost acolo au spus ca ... citeste toata stirea