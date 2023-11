Un dublu curcubeu senzational a putut fi vazut sambata dupa-amiaza, pe cerul Clujului, in timpul ploii.Curcubeul a fost vizibil pentru puin timp, parca pentru a confirma zicala "Lucrurile bune vin in pachete mici!".Foto: Curcubeul vazut din GheorgheniCurcubeul este un fenomen optic si meteorologic atmosferic care se manifesta prin aparitia pe cer a unui spectru de forma unui arc colorat atunci cand lumina soarelui se refracta in picaturile de apa din atmosfera. De cele mai multe ori ... citeste toata stirea