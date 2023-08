Un tanar in varsta de 16 ani a fost retinut de catre politistii din Huedin dupa ce a comis doua furturi in aceasi zi."In jurul orei 13.00, un tanar de 26 de ani a sesizat faptul ca in cursul noptii de 10/11 august a.c., persoane necunoscute i-ar fi sustras un incarcator de telefon din autoturism, parcat pe o strada din Huedin, cauzandu-i un prejudiciu in valoare de aproximativ 100 de lei.Ulterior, in jurul orei 13.30, un barbat, in varsta de 43 de ani, din Huedin a sesizat ... citeste toata stirea