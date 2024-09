Duminica are loc echinoctiul de toamna, cand ziua va fi egala cu noaptea

Punctul echinoctiului de toamna, numit si "punct autumnal", se afla pe sfera cereasca la intersectia eclipticii (ce reprezinta proiectia pe sfera cereasca a planului orbitei Pamantului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele il traverseaza la aceasta data, trecand din emisfera nordica a sferei ceresti in cea sudica.Aflandu-se la aceasta data in dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va rasari si va apune chiar in punctele cardinale est si vest, durata zilelor fiind ... citește toată știrea