Dumitru Prunariu, singurul roman care a fost in Cosmos, considera ca Romania pierde teren in cursa spatiala, fiind in urma unor tari est-europene, precum Ungaria si Polonia."Si Ungaria si Polonia au incheiat contracte pentru a lansa cosmonauti in spatiul cosmic, ceea ce inseamna un nivel tehnologic si de implicare politica la un nivel foarte inalt. Acest lucru se realizeaza prin contracte private cu firme americane. Romania este departe de a adera la astfel de activitati, pentru ca fondurile ... citeste toata stirea