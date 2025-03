Dumnezeu l-a chemat la el pe unul din cei mai indragiti preoti din Cluj. A ridicat un monument in cinstea eroilor din razboaiele mondiale

Preotul Ioan Creminea, pastor devotat al Parohiei Ortodoxe Viile Dejului, judetul Cluj, a trecut la cele vesnice la varsta de 77 de aniComunitatea ortodoxa din Cluj este in doliu dupa trecerea la cele vesnice a parintelui Ioan Creminea. Trupul neinsufletit al preotului a fost depus in biserica parohiala, locul in care acesta s-a dedicat slujirii si comunitatii. Inmormantarea va avea loc maine, 24 martie, la ora 12:00, cand parintele va fi asezat spre odihna vesnica in curtea bisericii. ... citește toată știrea