Dupa 10 ani de asteptare, Primaria Cluj-Napoca face primii pasi pentru construirea unui pod provizoriu peste Somes care sa lege cartierul Grigorescu

Primaria Cluj-Napoca face pasi importanti pentru amenajarea unui pod provizoriu care sa lege cartierul Grigorescu de centrul orasului, in contextul lucrarilor de modernizare a Podului Garibaldi.Pana acum trei ofertanti s-au inscris la licitatia organizata pentru proiectarea acestui pod, iar procedura este in prezent in etapa de evaluare a ofertelor tehnice.Podul Garibaldi, construit in anii '60, va fi demolat si reconstruit complet, dupa ce autoritatile locale au decis ca starea sa actuala ... citește toată știrea