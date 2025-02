Dupa 10 ani, Iohannis lasa Romania napadita de antieuropeni amenintatori! Cristian Tudor Popescu: " Suntem de unde am plecat"

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a scris pe o retea de socializare ca Iohannis a fost timp de 10 ani de zile presedintele interimar al Romaniei, in conditiile in care a lasat lucrurile asa cum le-a gasit in 2014."Astazi, 12 februaie 2025, la ora 12, presedintele Romaniei este inlocuit cu un presedinte interimar. Oare? Nu e, de fapt, invers? Klaus Iohannis a fost, vreme de 10 ani, presedinte interimar al Romaniei. Ce se asteapta de la un interimar? Sa lase lucrurile asa cum le-a gasit. Este ... citește toată știrea