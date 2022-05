Dupa 14 ani de promisiuni, pasajul peste calea ferata din zona Jucu va ramane tot la stadiul de promisiune. Intrarea in parcul Tetarom III, dezastruoasa

Pasajul peste calea ferata din zona Jucu, care ar veni in sprijinul firmelor si angajatilor din parcul industrial Tetarom III, nu se va construi prea curand, in schimb, Consiliul Judetean Cluj promite reabilitarea drumurilor in interiorul parcului.Firmele care sunt prezente in parcul industrial Tetarom III, din comuna Jucu, au cerut, ani la rand, rezolvarea problemelor de infrastructura, amenintand inclusiv cu relocarea productiei. In jur de 8.000 de persoane lucreaza, in prezent, aici. ... citeste toata stirea