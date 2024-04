Dupa 7 ani, judecatorii clujeni i-au acordat despagubiri unui sofer care si-a distrus rotile masinii intr-o groapa

RADP Cluj-Napoca trebuie sa ii achite despagubiri unui sofer care si-a distrus rotile pe drumul Sf. Ioan.Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca trebuie sa achite 5.600 lei clujeanului care a dat cu masina intr-o groapa. Nu putem sa nu mentionam "rapiditatea" cu care s-a judecat procesul, avand in vedere ca totul a durat 5 ani.In 2017, muncitorii RADP Cluj-Napoca au facut o serie de lucrari pe drumul Sf. Ioan, fara ca ele sa fie semnalizate in vreun fel. Un clujean care conducea in ... citește toată știrea