Acum 7 ani, in luna mai 2016, cu putin timp inainte de alegerile locale, primarul Emil Boc lansa anuntul ca va face la Cluj un outlet ca si celebrul Parndorf de langa Viena.Ce spunea Boc despre Parndorf de Cluj in 2016"Vrem sa facem Cluj Shopping City. Multi mi-au spus ca merg la Parndorf la cumparaturi, pentru ca acolo gasesc produse de calitate la preturi mai mici. Clujul poate avea sansa sa devina un obiectiv pentru locuitorii din Transilvania in materie de shopping, avand cel mai modern ... citeste toata stirea