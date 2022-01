Dupa 9 incendii doar in weekend la Cluj, ce recomanda pompierii clujenilor care se incalzesc la sobe cu lemne ca sa evite tragedii

Numeroase incendii, multe soldate cu decese, sunt inregistrate in Cluj in sezonul rece, cand mare parte din populatie se incalzeste la sobe cu lemne. Pompierii fac astfel azi o serie de recomandari pentru diminuarea acestui risc."In fiecare an, odata cu temperaturile in scadere, asistam la o crestere a numarului incendii", arata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj. "De cele mai multe ori, acestea produc si pagube insemnate. Doar in ultimul weekend, pompierii clujeni au ... citeste toata stirea